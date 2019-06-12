Контракт Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре 2019-го – вскоре вратарь сможет вести переговоры с другими клубами. Маринато требует у железнодорожников 3 млн евро в год и 3 млн евро отступных. Боссы «Локомотива» считают, что это слишком много для 33-летнего бразильца, сообщает журналист «СЭ» Сергей Егоров.

Ситуацией может воспользоваться «Спартак», который ищет нового вратаря. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу «Арсенала» Михаилу Левашову – 27-летнего футболиста можно выкупить за 1 млн евро.

Ожидается, что если «Спартак» купит нового вратаря, то в аренду уйдет не Александр Максименко, а Александр Селихов.

Гилерме стал основным вратарем сборной России после ухода Игоря Акинфеева. Он уже провел за команду восемь матчей.

Маринато переехал в Россию в 2007-м. За это время он получил русский паспорт, выиграл РПЛ и три Кубка России.

12 звезд РПЛ, у которых летом завершится контракт. От Кокорина до Гилерме

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