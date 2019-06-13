Официальные трансферы

Дюпин и Закиров – в «Рубине»

Один из героев «Анжи» в минувшем сезоне покинул команду. Контракт Юрия с махачкалинцами был рассчитан еще на год, но «Рубин» получил его бесплатно. Соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2019/20.

Еще «Рубин» подписал 20-летнего полузащитника Камиля Закирова. Ранее он выступал за молодежки «Краснодара» и «Анжи». Соглашение рассчитано на четыре года.

«Оренбург» расстался с тремя игроками

Клуб покинул русский защитник нигерийского происхождения Адесойе Ойеволе, а еще Сергей Бреев и Григорий Чиркин. У всех закончились контракты.

Хольмен покинул «Динамо»

Бело-голубые вдруг не продлили контракт с защитником, который провел в этой РПЛ 20 матчей. С 27-летним шведом не продлили соглашение после трех сезонов в динамовской форме.

Топ-слухи дня

ЦСКА сохранит Влашича

Ранее это казалось фантастикой, но, кажется, армейцы сохранят лидера. «Чемпионат» пишет, что ЦСКА объявит о полноценном трансфере арендованого Влашича по окончании Евро U-21, где сейчас выступает Никола.

О сумме сделки не сообщается, но ранее писали, что «Эвертон» запросит за полузащитника не менее 20 млн евро. На игрока претендовал «Бешикташ».

Комбаров покинет «Спартак»

Кононов больше не рассчитывает на левого защитника. По информации «СЭ», Дмитрий отправится в аренду в «Крылья Советов». Журналист Иван Карпов добавил, что зарплата 32-летнего футболиста в «Спартаке» составляет 2,4 млн евро в год + бонусы.

Ханни интересен «Нанту»

Французы хотят арендовать полузащитника, который больше не нужен «Спартаку». Карпов сообщает, что «Нант» очень обнаглел и хочет взять алжирца в бесплатную аренду и выплачивать 0 из его зарплаты.

«Порту» торгуется по Зе Луишу

«Спартак» готов к расставанию с форвардом, но только за приличную сумму. Португальцы предлагают 8-10 млн, москвичи настаивают на 12-15 млн. Пока переговоры зашли в тупик, а сам Зе Луиш выложил в инсте фото с шампанским и чирканул: «Готов к новому спортивному сезону». И закрыл комментарии.

«Спартаку» интересен второй бомбардир чемпионата Греции

Красно-белые уже ищут нового форварда. Им интересен Понсе – нападающий «Ромы», который ни разу не сыграл за итальянский клуб. Зато наколотил 16 банок за АЕК и стал вторым в гонке бомбардиров чемпионата Греции.

«СЭ» сообщает, что новый гендир «Спартака» Томас Цорн уже приступил к переговорам с «Ромой».

«Локомотив» покинут 5 футболистов

Железнодорожников покинут 32-летний Владислав Игнатьев, 33-летний Мануэл Фернандеш, 30-летний Александр Коломейцев, 31-летний Эдер и 32-летний Дмитрий Тарасов. Это информация от «СЭ».

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