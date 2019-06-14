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Самый дорогой игрок РПЛ стоит 30 млн евро, Дзюба восьмой в списке, спартаковцев нет в топ-10

Самый дорогой игрок РПЛ стоит 30 млн евро, Дзюба восьмой в списке, спартаковцев нет в топ-10
Eurosport

1 час назад

Обновленный рейтинг от Transfermarkt.

Немецкий сайт Transfermarkt привел обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата России.

Лидер списка – защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, чья примерная стоимость – 30 млн евро. В тройке расположились легионеры Никола Влашич (ЦСКА) и Гжегош Крыховяк («Локомотив»).

С полным списком можно ознакомиться тут

  • В топ-10 рейтинга не оказалось ни одного футболиста, представляющего «Спартак».
  • Самый дешевый игрок РПЛ – защитник «Ахмата» Родолфо (25 тысяч евро).

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок в мире, Месси – четвертый, Роналду – 20-й

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