Eurosport
Самый дорогой игрок РПЛ стоит 30 млн евро, Дзюба восьмой в списке, спартаковцев нет в топ-10
Обновленный рейтинг от Transfermarkt.
Немецкий сайт Transfermarkt привел обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата России.
Лидер списка – защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, чья примерная стоимость – 30 млн евро. В тройке расположились легионеры Никола Влашич (ЦСКА) и Гжегош Крыховяк («Локомотив»).
С полным списком можно ознакомиться тут
- В топ-10 рейтинга не оказалось ни одного футболиста, представляющего «Спартак».
- Самый дешевый игрок РПЛ – защитник «Ахмата» Родолфо (25 тысяч евро).
CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок в мире, Месси – четвертый, Роналду – 20-й
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте