Казанский «Рубин» подписал 4-летний контракт с защитником «Шахтера» Олегом Данченко. До переезда в Казань игрок уже был знаком с РПЛ – вторую половину сезона-2018/19 он провел в «Енисее».

«Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов​, у него хорошая школа. Данченко обладает всеми качествами флангового игрока. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», – цитирует сайт «Рубина» и.о. главного тренера команды Романа Шаронова.

Цена, выплаченная за Данченко «Рубином», не сообщается. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 2,5 млн евро.

«Рубин» в прошедшем сезоне занял в РПЛ 11-е место.

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