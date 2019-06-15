«Спартак» уволит Кононова, русский клуб выйдет в плей-офф ЛЧ. Главные прогнозы на межсезонье РПЛ

«Анжи» сыграет в ПФЛ-2019/20

Ставка: «Нет» за 1,85

Букмекеры по необъяснимым причинам верят, что клуб, где зарплату давали «Дошираками», не загнется и заявится хотя бы во Второй дивизион. У «Анжи» действительно есть богатейшая история, медали и даже финал Кубка России, но это в прошлом: сейчас эта организация задолжала около полутора миллионов долларов, поэтому единственный адекватный исход – банкротство и рестарт.

Как все оформляется? Элементарно: «Анжи» исчезает, но появляется ФК «Махачкала» или ФК «Дагестан». Учитывая, что в формулировке линии ничего не говорится о переименовании, любой, кто загрузит на неучастие «орлов» в ПФЛ, может смело требовать выигранный кэш.

Кликай здесь, если тоже мысленно уже попрощался с «Анжи».

Клаудио Маркизио, «Зенит» – «Анжи»Twitter

Кто из клубов РПЛ первым сменит тренера

Ставка: «Спартак» за 6,0

Олега Кононова оставили коучем москвичей, но сценарий 2016 года никто не отменял: сначала красно-белые обделаются в отборе Лиги Европы, а потом их совдир экстренно одобрит нового тренера.

Соответственно, Кононов попрощается с Тарасовкой еще до конца лета, то есть спустя всего полтора месяца после старта РПЛ. Вряд ли даже самый безнадежный аутсайдер вроде «Тамбова» провернет рокировку раньше «Спартака».

С одной стороны, эта ставка слишком рискованная: а вдруг краха в ЛЕ так и не произойдет? С другой стороны, небольшую сумму на изгнание Кононова кинуть все-таки можно – разумеется, чисто ради того, чтобы потом гордиться виртуозным прогнозом.

Ну что, ждешь новых перфомансов от шапито Леонида Федуна? Тогда нажимай вот сюда.

Олег КононовGetty Images

В первом туре РПЛ-2019/20 будет использоваться VAR

Ставка: «Да» за 1,65

В прошлом сезоне система VAR принесла спортбеттерам грандиозные деньги. Букмекеры путались в котировках и недооценивали вероятность того, что судья подбежит к экранчику или проконсультируется с коллегами из темной комнатки. Сначала кофы были аномально высокими, но арбитры постоянно страховались и обращались к помощи монитора – к концу сезона играть эту линию было уже невыгодно.

Но в России VAR введут только сейчас, и этим нужно пользоваться. 1,65 на видеопросмотр в хотя бы одном из восьми матчей первого тура – натуральный валуй, который бывает один раз за сезон.

Сам решай, стоит ли приносить конторе убытки. Если все же готов слегка приподнять, щелкай по этому линку.

Российский клуб сыграет в плей-офф ЛЧ-2019/20

Ставка: «Да» за 2,4

За последние 10 лет в лигочемпионскую весну врывались только «Зенит» и ЦСКА, причем уверенным отбор в плей-офф был лишь один раз – четыре года назад, когда Халку, Дзюбе и Виллаш-Боашу откровенно повезло с жеребьевкой. С тех пор гранды РПЛ выглядели в ЛЧ крайне бледно, что наталкивает на мысли о бредовости этой ставки.

Алексей Миранчук («Локомотив»), Алекс Теллес («Порту»)Getty Images

Но 2,4 все равно безумно выгодный коэффициент по одной важной причине: «Зенит» еще не провел грандиозную закупку. В Питере совершенно точно собираются вернуться в топ-16 команд континента, поэтому траты будут внушительными. И они, разумеется, понизят котировку, так что грузить надо именно сейчас.

Помимо «Зенита» с его первым посевом, есть «Локо» (вдруг фартанет с шариками) и «Краснодар» (мало ли, пройдут и зажгут). Некогда объяснять: телепортируйся вот по этой ссылке, пока российские топы не активировались на рынке.

А еще:

– «Сочи» соберет 30 тысяч зрителей на своем первом домашнем матче в РПЛ. Коф – 1,7, шансы на триумф – неиллюзорные. Здесь главный нюанс в том, что на «Фишт» приедет «Зенит»: сработают и статус оппонента, и популярность Дзюбы (если он никуда не свалит), и высокий сезон, и в принципе хороший повод – домашний дебют в элите. Молимся на праздных туристов, которые от безделья заглянут на футбол.

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