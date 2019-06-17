Eurosport
От Дзюбы до Маркизио. Кто подорожал и кто подешевел в чемпионате России больше всего
Футболисты РПЛ провели год по-разному.
Сначала взгляни на игроков, которые максимально возросли в цене с января 2018-го.
А вот господа, акции которых серьезно обвалились.
Последние полтора футболисты провели по-разному. Например, Марио Фернандес и Роман Зобнин зажгли на чемпионате мира, Чалов забил «Реалу» и выиграл гонку бомбардиров РПЛ, Дзюба стал богом. А вот Денис Глушаков спорил с фанатами, Маркизио изучал кофейни Петербурга, Крыховяк просто поменял «ПСЖ» на «Локо».
- Все суммы взяты с сайта Transfermarkt.
- Самый дорогой игрок РПЛ – Марио Фернандес. Он стоит 30 млн евро.
- РПЛ стартует 14 июля.
Самый дорогой игрок РПЛ стоит 30 млн евро, Дзюба восьмой в списке, спартаковцев нет в топ-10
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