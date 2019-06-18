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«Считаю это предательством». Адвокат Мамаева недоволен тем, что Галицкий не поддержал футболиста

«Считаю это предательством». Адвокат Мамаева недоволен тем, что Галицкий не поддержал футболиста
Eurosport

39 мин. назад

«Краснодар» должен был впрячься за Павла.

Игорь Бушманов, адвокат осужденного на 1 год и 5 месяцев футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал поведение Сергея Галицкого, который не поддержал игрока.

«Считаю это предательством. Не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», – приводит слова Бушманова RT.

  • Мамаев получил срок из-за участия в драках с чиновниками Паком и Гайсиным, а также водителем ведущей Первого канала.
  • С ним виновными признали нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Мамаев: «То, что происходит – очередное шоу для телевидения и Первого канала. Это позор, вот и все!»

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