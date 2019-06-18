Игорь Бушманов, адвокат осужденного на 1 год и 5 месяцев футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал поведение Сергея Галицкого, который не поддержал игрока.

«Считаю это предательством. Не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», – приводит слова Бушманова RT.

Мамаев получил срок из-за участия в драках с чиновниками Паком и Гайсиным, а также водителем ведущей Первого канала.

С ним виновными признали нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Мамаев: «То, что происходит – очередное шоу для телевидения и Первого канала. Это позор, вот и все!»

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