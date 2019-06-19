«Спартак» расстался с Глушаковым и Комбаровым

То, о чем мечтала большая часть красно-белых фанатов, наконец свершилось. «Спартак» официально объявил о расторжении контракта сначала с Глушаковым, а потом и с Комбаровым. Денис получил за расторжение 100 млн рублей. Соглашения 32-летних футболистов действовали до лета 2020-го.

Позже Леонид Федун добавил, что «Спартак» расторгнет соглашение и с 32-летним Сальваторе Боккетти.

ЦСКА выкупил Влашича

Армейцы тоже исполнили мечту своих фанатов – москвичи выкупили трансфер лидера команды Николы Влашича. «Эвертон» получил за хорвата 15,7 млн евро, сообщает «Чемпионат».

«Влашич – один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких игроков у нас будет, тем зрелищнее станет наш турнир. Он своей игрой заслужил внимание многих европейских команд, и тем ценнее для нас этот трансфер и его выбор. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», – сказал «РБК-Спорт» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

«Динамо» подписало украинского защитника

Иван Ордец покинул «Шахтер» на правах свободного агента и перешел в «Динамо». В Москве 26-летний украинец будет получать 1 млн евро + бонусы – в Донецке он зарабатывал 400 тысяч евро, сообщает Tribuna.

Тарасов покинет «Локомотив»

У Дмитрия заканчивается контракт – новый «Локомотив» ему не предложит.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт – он ищет другую команду», – сказал «Р-Спорт» Семин.

Скандал в «Локомотиве»

18 июня железнодорожники представили новичка Мурило, а уже 19 июня парень влип в скандал. Оказывается, «Локомотив» купил бразильца без одобрения главного тренера.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», – отметил Семин.

Еще Юрий Палыч отметил, что не знает такого футболиста, никогда не видел его в действии и не представляет его сильных качеств. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать слова Семина.

МурилоTwitter

Еще официальные трансферы:

Младший брат Салли Мунтари, который рубился в «Интере» и «Милане», перешел в «Тамбов». Салли Муниру подписал контракт с новичком РПЛ на правах свободного агента. Ранее 26-летний центральный полузащитник играл за минское «Динамо».

Еще «Тамбов» взял защитника «Факела» Максим Осипенко. Тоже бесплатно.

«Химки» официально объявили о переходе защитника «Анжи» Евгения Гапона – на правах свободного агента.

Топ-слухи дня

Кудряшов интересен «Спартаку» и «Зениту»

Ранее Станислав Черчесов подкинул дровишек и сказал, что Кудряшов стал свободным агентом. Федор завершал сезон в Турции, и «Башакшехир» предложил ему новый контракт, но защитник не торопится.

Журналист Иван Карпов пишет, что Кудряшов – приоритетный вариант для «Спартака», который уже отпустил Комбарова и остался без замены Айртону на левом фланге. Еще в шорт-листе Томаса Цорна Михаил Меркулов из «Урала» и Данил Круговой из «Уфы», но башкирский клуб запросил у москвичей слишком много (2 млн евро).

«Чемпионат» добавил, что в борьбу за Кудряшова вступил «Зенит». Питерский клуб ищет нового левого защитника и уже интересовался Федором зимой.

Шюррле ждут в Москве

Пока никакой конкретики: просто Sport Bild написал об интересе к немцу со стороны московских клубов.

ЦСКА нашел форварда в Алжире

Нападающий сборной Алжира и ФК «Параду» Закария Найджи может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы уже предложили за него 2 млн евро, сообщает «Чемпионат».

24-летний форвард стал лучшим бомбардиром местного чемпионата – 21 голов + семь ассистов.

Еще темы из РПЛ:

В 2023 году Федун хочет передать «Спартак» болельщикам. И рассказал, как это будет выглядеть

Кононов должен был уйти сам. Теперь «Спартак» точно его вышвырнет

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