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«Краснодар» подписал полузащитника сборной Голландии Вилену

«Краснодар» подписал полузащитника сборной Голландии Вилену
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Шикарная сделка бронзового призера РПЛ.

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Фейенорда» и сборной Голландии Тонни Вилены.

Официальный сайт клуба сообщил, что стороны согласовали детали перехода. 24-летний игрок подпишет долгосрочный контракт с командой из России.

  • По информации голландских источников, Вилена обойдется «Краснодару» в 9 млн евро.
  • Тонни – воспитанник «Фейенорда». На его счету 208 матчей в футболке роттердамского клуба.
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