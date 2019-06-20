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«Краснодар» подписал полузащитника сборной Голландии Вилену
Шикарная сделка бронзового призера РПЛ.
«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Фейенорда» и сборной Голландии Тонни Вилены.
Официальный сайт клуба сообщил, что стороны согласовали детали перехода. 24-летний игрок подпишет долгосрочный контракт с командой из России.
- По информации голландских источников, Вилена обойдется «Краснодару» в 9 млн евро.
- Тонни – воспитанник «Фейенорда». На его счету 208 матчей в футболке роттердамского клуба.
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