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Сел за руль пьяным, шьет одежду для Неймара. Где сейчас игроки «Спартака», взявшие «Копа дель Соль»
Как сложились карьеры футболистов после победы всей жизни.
Фанаты «Спартака» очень долго жили в бедах и мечтали о новых трофеях. И в 2012-м красно-белые подогнали болельщикам эксклюзивный кубок – «Копа дель Соль».
В группе москвичи обыграли по пенальти «Гётеборг», уступили по пенальти «Русенборгу» и дернули «Мольде». В финале парни Карпина сделали «Копенгаген» благодаря голу Нико Парехи.
Следующего титула пришлось ждать четыре года – в сезоне-2016/17 красно-белые победили в РПЛ. Но это не так круто.
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