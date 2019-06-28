Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал, почему выбрал РПЛ.

«Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – цитирует Ордеца «Експрес».

Ордец стал третьим защитником «Шахтера», который оформил трансфер в РПЛ. Ранее украинский клуб покинули Ярослав Ракицкий (перешел в «Зенит») и Олег Данченко (перешел в «Рубин»).

Ранее сообщалось, что зарплата Ивана в России вырастет с 400 тысяч евро в год до 1 млн.

Ордец провел 12 матчей в составе сборной Украины и забил один мяч.

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