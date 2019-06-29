Либо Денис Глушаков – чертов гений, который рассчитал все наперед, либо переход футболиста в «Ахмат» – невероятная случайность. В декабре в сети всплыли подробности ссоры Дениса с женой: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. После контракта со «Спартаком» я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь». Голос, похожий на тембр Глушакова, угрожал связями с чехами [чеченцами], Аркадием Дворковичем и Сергеем Лавровым.

Спустя почти полгода сияющий Денис пожал руку Рамзану Кадырову и поставил подпись под контрактом с «Ахматом». Все, чем хвастался футболист, оказалось правдой – связи с грозненцами и карьера в Чечне. И это действительно идеальный вариант для всех сторон.

Другие варианты не так подходят Денису

Вариант с «Ахматом» всплывал только в том разговоре и 28 июля, когда «Чемпионат» сообщил о контракте в один миллион евро. В этом промежутке Денис упоминался в контексте пяти команд: «Спартака», «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Об интересе самарцев и туляков сообщалось еще в мае – до расторжения соглашения со «Спартаком». «Арсенал» отлетел сразу, «Крылья Советов» вышли из гонки 28 июня. «Глушакова в команде не будет», – так гендиректор клуба Виталий Шашков прокомментировал подписание другого спартаковца Дмитрия Комбарова. Вероятно, там испугались возрождения ОПГ «Ромашка» – отмечалось, что в «Крыльях» настороженно относились к скандалам, преследующим Дениса.

Ровно, как и в «Сочи». Сразу после развода со «Спартаком» Дениса заметили на игре новичка РПЛ, но до подписания не дошло. «Как тренеру мне Глушаков интересен», – сказал коуч «барсов» Александр Точилин. Клуб волновала сомнительная репутация футболиста, плюс высокие финансовые требования – серьезный вопрос на фоне растущих слухов о тяжелом денежном положении команды.

«Здесь вопрос финансов и мотивации, да и Глушаков видит, что нам будет тяжело», – отметил спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов

«Ростов» был приоритетным вариантом для самого Глушакова. Уроженец Ростовской области мечтал поиграть дома и пробивал трансфер в команду Карпина. «СЭ» утверждал, что вопрос решался на высоком уровне: ряд чиновников разного калибра лоббировали интересы Дениса, но «Ростов» выбрал твердую позицию.

Денис Глушаков, «Спартак»Getty Images

Глушаков проиграл по зарплате, но не останется в обид

В «Спартаке» 32-летнему капитану платили 2-2,5 млн евро за сезон. По слухам, расторжение договора стоило красно-белым 100 млн рублей, но Томас Цорн опроверг информацию: «Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию».

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров уже опроверг информацию о зарплате Глушакова в миллион евро: «На заборе тоже много чего написано. У нас таких зарплат близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра».

В январе 2017-го Олег Иванов рассказал Eurosport, что в Грозном действительно есть потолок зарплат – никто в «Ахмате» не получает больше миллиона евро за сезон. Но дальше стоит учитывать настроение Кадырова. Иванов отметил, что премиальные в «Ахмате» варьируются от 5 до 10 тысяч евро. А вот игроки, давно покинувшие Чечню, говорят о другом.

Например, Клебер, игравший за «Терек» в 2010-м, рассказал более правдоподобную версию. «После игры со «Спартаком» из Нальчика Кадыров вручил мне ключи от Land Rover. Я попросил деньгами – через пять минут Рамзан вернулся с двумя пачками денег. В одной – 60 тысяч евро, в другой – 60 тысяч долларов».

Олег Иванов и Дмитрий Комбаров в матче «Спартак» – «Ахмат»Getty Images

Джонатан Лежар говорил, что клуб снимал ему дорогущий дом и платил огромные премиальные, Мацею Рыбусу и Станиславу Черчесову вручили по Mercedes, а Благой Георгиев получил от босса Toyota Land Cruiser, Hummer и швейцарские часы за сто тысяч евро.

Возможно, Глушаков действительно не получит больше миллиона евро за сезон, но точно не будет обижен. Теперь Денис – главная звезда «Ахмата», чей босс приучил любимцев к щедрым подаркам. Сложно представить, что чемпион России приехал в Грозный ради 30 тысяч рублей.

Только в «Ахмате» он сыграет без давления

В Грозном на Дениса не давит абсолютно ничего. В «Сочи» его бы рассматривали как лидера и актив, в который вложили последние деньги. Если бы что-то пошло не так, то клубу припомнили сложное финансовое состояние, ткнули в зарплату Глушакова и напомнили, сколько игроков можно было пригласить на эти средства.

В «Ростове» сектанты моментально связали бы Дениса с бывшими спартаковцами: Карпиным, Песьяковым, Зуевым и Поповым. Плюс конфликт с Еременко: в одном из слитых монологов Глушаков намекал, что не потерпит Романа в «Спартаке» и избавится от конкурента.

В «Крыльях» с приходом Дениса возродилась бы ОПГ «Ромашка», поэтому любые неудачи и без того нестабильного клуба списывали на терки братанов с тренером.

В «Ахмате» этого не будет – клуб слишком далек от медийности и попадает под внимание только благодарю боссу с мегафоном или встречам с топ-клубами. За команду болеют исключительно грозненцы, которым нет дела до спартаковских интриг, а журналисты мало интересуются клубом, чтобы раздувать новости с лайками и банями.

«Ахмат» любит плохишей

Размазу глубоко плевать на общественное мнение – порой кажется, что политик специально идет наперекор общественности. В 2017-м Кадыров приютил сумасшедшего Александра Емельяненко, который изнасиловал домработницу, отобрал ее паспорт, отсидел в тюрьме и много пил. На пике негатива к Кокорину и Мамаеву глава «Ахмата» объявил о желании подписать обоих зеков.

Возможно, такими решениями Кадыров показывает, что каждый может ошибиться и заслуживает второго шанса. Глушаков никого не бил и пока далек от тюрьмы, но уровень негатива вокруг него сопоставим с кармой Кокорина, Мамаева и Емельяненко.

Глушаков не будет авторитетом

В «Ахмате» уже есть люди, которые держат раздевалку в кулаке. Во-первых, это Кадыров – главный герой мема «Извинись». Про жесткость и жестокость Размана слагают легенды, но вряд ли Денис захочет проверять их на себе. Если Леонид Федун не всегда осведомлен о делах команды и может укатить в отпуск во время смены тренера, то Кадыров знает о своем детище все. Никаких интриг заплести не удастся, а санкции будут серьезнее, чем разрыв соглашения.

Во-вторых, Рахимов – коуч с брутальным характером. Рашид Маматкулович занимался борьбой и боксом – в единоборствах нет хлюпиков. В 2011-м он даже подрался с коучем «Славии»: после фола болгарского игрока Рашид обругал скамейку соперника и втащил их главному тренеру.

В-третьих, в «Ахмате» не будет птенцов, уважающих Дениса за спартаковское прошлое. Там больше слушают Олега Иванова, Резвана Уциева и Заура Садаева – с этими парнями новое ОПГ не построить.

Денис Глушаков в матче Кубка России «Спартак» – «Анжи»From Official Website

«Ахмат» не ставит высоких задач

Перед каждым сезоном «Спартак» лично закапывает себя фразами «нет другого места, кроме первого». За москвичами следят миллионы фанатов и сотни журналистов – каждое действие на поле досконально разбирается.

В «Ахмате», несмотря на желание выйти в еврокубки, никто не истерит. Путевка в Лигу Европы будет суперуспехом, ее отсутствие никого не удивит. Именно поэтому на ТВ грозненцы попадают только из-за матчей с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом». От Глушакова требуется зажечь только в этих играх – другие просто никто не будет смотреть.

Никто не почитает ошибки Дениса, никто не будет обсуждать его плохой пас или физическую форму, если против «Ахмата» выйдет «Оренбург» или «Арсенал». Это прикроет недостатки Глушакова, которому потребуется выдавать максимум в 8-10 играх, а не напрягаться 30 матчей под свист десятков тысяч.

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