Ругать «Спартак» сейчас очень модно – каждое действие красно-белых боссов подвергается сомнению и критике. Хейтеры активировались после продажи Зе Луиша, хотя по ходу сезона африканец был чуть ли не первым после ОПГ «Ромашка», кому журналисты и болельщики указывали на выход. И та критика была абсолютно справедливой.

Зе слишком часто травмировался

За четыре года в Москве форвард из Кабо-Верде так и не стал основным. Луиш регулярно выпадал из обоймы и всегда с разными повреждениями: бедро, икры, живот, ногти на ногах. Фанаты «Спартака» вспоминали видео жарких танцев Зе и его девушки Алеси и шутили про закономерность травмы паха.

За четыре сезона африканец проболел 230 дней – 41 матч «Спартак» провел без него (почти полтора розыгрыша РПЛ). Даже в чемпионском сезоне форвард пропустил 63 дня и 10 игр. Пик травматичности пришелся на кампанию-2017/18 – красно-белые выступали без Зе в 21 матче.

Зе средне реализовал моменты

Тут за Луиша не говорит даже простейшая статистика: 10 мячей в этой РПЛ, 2 – в прошлой. Если капнуть глубже, то проблема вырисовывается четче. В РПЛ-2018/19 нападающий нанес 50 ударов – только 10 из них стали голевыми. При этом смело можно вычеркнуть 3 мяча – забить с пенальти намного легче.

Луиш нанес 31 удар из штрафной – лишь в пяти случаях мяч оказывался в сетке. А еще африканец реализовал только половину ударов из вратарской – два из четырех.

Если смотреть по xG/90, то только в этом сезоне Зе реализовал больше моментов, чем имел. В трех предыдущих кампаниях он проседал в этом компоненте.

А еще у Бонифация случился период, когда он не забивал девять месяцев: с 18 ноября 2017-го по 11 августа 2018-го. Работа на команду – хорошо, но с прямыми обязанностями страйкера Зе справлялся так себе.

Зе Луиш, «Спартак»Getty Images

Непонятно, как Зе подходил Кононову

«Если сравнить Дзюбу и Луиша, то наш форвард более качественный игрок, который работает за зарплату в три раза меньшую», – гордился Федун в 2015-м.

Тогда Зе действительно круто взлетел над РПЛ – его прыжки явно превосходили верховую игру Дзюбы, а Каррера отлично использовал это в своей формуле.

Но сейчас на «Открытии» рулит Кононов, и его футбол по-прежнему загадка. Олег всегда позиционировался как коуч с изящным и атакующим стилем – только сейчас в «Спартаке» этого нет. Не все понимал и Зе: после зимней паузы кабовердиец 12 раз вышел в старте, забил лишь трижды (один мяч с пенальти) и провел серию из восьми сухих встреч.

«Спартаку» нужны были деньги

Если брать информацию Transfermarkt, красно-белые получат за Зе 8,5 млн евро (по информации «СЭ» – 10, включая бонусы). Это девятая по крутости продажа «Спартака» вообще и четвертая за последние пять лет. Только Хурадо (8,6 млн), Эменике (13) и Промес (20) уходили из клуба дороже.

В последнее время для «Спартака» стала модной история с расторжением контрактов (Глушаков, Комбаров, Попов, Самедов, Боккетти) или уход неплохих активов в аренду (Роша, Тино Коста, Сухи, Чельстрём, Веллитон, Дзюба). Многих, за кого москвичи могли выручить солидные деньги, не приносили клубу ничего.

Зе ЛуишGetty Images

Если исключить Зе Луиша, то за последние три сезона «Спартак» заработал на продажах 24 млн – 20 из них пришли за Промеса.

Ввиду этого, красно-белые ожидаемо столкнулись с проблемами с ФФП. Вылет из ЛЧ, слабая посещаемость и скандалы вокруг клуба не прибавили руководству шансов для заработка. В таких случаях выручают продажи, и уход Зе дал «Спартаку» возможность чуть комфортнее чувствовать себя на трансферном рынке. Это важно, учитывая, что после провального сезона Кононов пока получил лишь загадочного аргентинца за 3 млн.

«Это серьезный трансфер с точки зрения финансового фэйр-плей. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам еще нужно усилиться к старту сезона. Но не позицию форварда – она укомплектована», – подтвердил догадки Томас Цорн.

Зе Луиш был цепким форвардом, внес вклад в чемпионство и помог команде в момент перестройки. Но загадочные травмы и плохая реализация помешали ему стать действительно важной частью истории «Спартака». Десять миллионов – хорошая компенсация за нападающего, который играет по настроению.

Еще немного о «Спартаке»:

Глушаков в «Ахмате» – идеальный трансфер для всех. Там он лишится власти и сыграет без давления

Кононов должен был уйти сам. Теперь «Спартак» точно его вышвырнет

Боссы «Спартака» подставили Кононова. Коучу нужны трансферы и спокойствие, чтобы изменить игру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android