«Конфликт в команде? Это бред. Если кто-то снаружи мутит воду и надеется что-то себе отколоть – не дождется. Если кто-то хочет вбить клин между руководителями – этого не произойдет». Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков источал уверенность, когда комментировал разлад между Юрием Семиным и гендиром Василием Кикнадзе, но реальность опровергала его слова.

Межсезонье «железнодорожников» запомнилось не новостями со сборов и товарняков, а трансферными скандалами и загадочными репликами коуча. Сначала из Бразилии подъехал защитник Мурило, о котором ничего не слышали в России. Болельщики предположили, что «Локо» перенял модель ЦСКА, который откапывает мощных талантов даже среди ноунеймов, но оказалось, что за трансфером стоит нечто большее.

«Сложно что-то комментировать относительно перехода Мурило. Я его плохо знаю. Ни разу не видел его в игре», – короткой реплики Семина хватило, чтобы обстановка в клубе накалилась. Тренер, на стороне которого всегда остаются фанаты, открыто сказал, что защитника «Крузейро» подписали без его согласия – Палыч даже не знал, на какой позиции играет бразилец.

В марте Кикнадзе объявил, что «Локо» не назначит спортивного директора на место Штоффельсхауса, поэтому за трансферы теперь отвечает лично он. Становится очевидно, что невинное признание Семина – продуманный укол функционера, которому тренер еще недавно признавался в лояльности.

Через несколько дней стало известно, что Мурило не отправится на сбор в Австрию – это решение точно принял Семин. Ситуация напомнила прошлый год, когда тренер намекнул, что Хёведес, Крыховяк и Смолов – не его трансферы: «Давайте оставим за кадром, с кем трансферы согласованы, а с кем нет. Есть трансферный комитет, где я участвую. Что касается Хёведеса, он поздно к нам приехал, мне сложно понять, какую работу он делал в прошлом клубе».

Понять это наверняка было так же сложно, как поверить, что трансферный комитет с Семиным согласовали покупку ветерана, но коуч даже не посмотрел хайлайты Бенедикта в «Шальке» и «Ювентусе». Приезд Мурило и открытое пренебрежение Семина к новичку убедили, что в «Локомотиве» развернулась новая борьба за власть: тренер «Локо» недолго прожил в мире с преемником Геркуса.

Юрий СеминGetty Images

Появились инсайды о том, что руководство отказало тренеру в трансферах, о которых он действительно просил, и отделалось сомнительной покупкой на позицию, не требующую немедленного усиления. Семин видел замену Фернандешу в Еременко, но Мещеряков исключил сделку по Роману: «Совет директоров принял определенное решение. Мы рассматриваем игроков до 25 лет, край – до 27. У нас одна из самых возрастных команд лиги, поэтому взяли курс на омоложение состава».

Слова функционера звучали бы логично, если бы «Локо» все же подыскал молодую замену Ману до начала сезона. Фернандеш не возобновил переговоры с «паровозами» и думает, куда уйти, а единственным новичком накануне Суперкубка и возобновления чемпионата остается ненужный защитник Мурило. Идея омоложения не сработала и на других позициях – клуб не удержал талантливого Кварацхелию, хотя Семин рассчитывал на игрока, а Хвича был уверен, что останется в «Локо».

До конца неясно, почему при согласии всех сторон тинейджер покинул Москву и отправился в «Рубин». Скорее всего, пока все важные элементы бюрократической машины «Локо» согласовывали условия, агент устал и убедил игрока на более продуманный бид из Казани. Единственное доказательство омоложения – Мурило, но при отношении Семина бразилец вполне может провести дебютный сезон в запасе.

При этом в «Локомотиве» остаются возрастные футболисты, которые не вписываются в концепцию топ-клуба и не подходят под видение Семина. Самый яркий пример – Эдер, который запомнился чемпионским голом в 2017-м, но не поднялся на уровень Фернандеша и Фарфана. Похоже, тренер предложил усилить нападение Комличенко, но «Локо» снова обдумывает трансфер так долго, что лучший бомбардир чемпионата Чехии наверняка перейдет в «Спартак» или уедет в Германию.

Любые идеи в «Локо» проходят слишком много инстанций и растворяются в противоречиях между Семиным и руководством. 72-летний гигант мечтает об английской манере управления, когда тренер определяет не только режим тренировок, но и направление клуба. Масштаб личности Семина и его значение для «Локо» объясняют амбиции ветерана: болельщики уважают и любят его намного больше, чем Геркуса или Кикнадзе. Опыт Смородской научил их с недоверием относиться ко всем, кто не впитал ценности и историю команды.

К тому же результаты Семина не ставят его под угрозу, а лишь укрепляют позиции в клубе. 6 июля «Локомотив» побьется за Суперкубок России в третий раз подряд – с кучей середняков, стареющих звезд и внутренних споров Палыч все равно сделал «железнодорожников» самой успешной командой страны. Это повысило его авторитет в глазах фанатов, экспертов и боссов РЖД, стоящих над Кикнадзе.

«Локомотив» – обладатель Кубка России-2018/19Getty Images

Несмотря на любовь к клубу, Семин, как и его оппоненты, забыл, что конфликты ослабляют клуб. Тренер – патриот и бьется за «Локомотив», но он должен понять, что решает судьбу команды не в одиночку. Пока коуч, трансферный комитет и совет директоров не разделят обязанности, любое изменение в клубе грозит катастрофой. «Локомотив» успешен на поле, но плохо скрывает неразбериху – из-за взаимных оправданий и подколок «железнодорожники» начнут сезон в ослабленном состоянии и едва ли навяжут борьбу «Зениту».

Похожая ситуация происходила в «Ливерпуле» при Брендане Роджерсе: специальный комитет не разделял идей тренера и набирал ненужных игроков. «Красные» вышли на новый уровень не только благодаря гению Клоппа, но и за счет новой стратегии руководства – Юрген получал тех, о ком просил. Пока то же самое не произойдет в «Локомотиве», будущее клуба зависит от напряженных отношений Семина, директора, комитета и РЖД.

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