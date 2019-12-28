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Семак – лучший коуч «Зенита» в истории РПЛ по среднему количеству очков за матч
Сергей Богданович опередил даже Лучано Спаллетти.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – лучший коуч в истории петербуржцев по среднему количеству набранных очков за матч в РПЛ.
В 50 играх под руководством Семака сине-бело-голубые набрали 109 очков, в среднем – 2,18 очка за матч. Вторым в рейтинге идет Андре Виллаш-Боаш (2,14), третьим – Лучано Спаллетти (2,08).
- В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака выиграл чемпионат России.
- Сейчас петербуржцы также лидируют в РПЛ, опережая ближайшего конкурента («Краснодар») на 10 очков.
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