Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд

С чего все началось?

19 ноября 2019 года сборная России проводила выездной матч против Сан-Марино. Игра не имела значения с турнирной точки зрения, поэтому ее главным событием стал перфоманс приехавших в Сан-Марино ультрас «Спартака». Они, давно обиженные на Артема Дзюбу, разразились кричалкой «Дзюба, иди на *** [фиг]».

Уже тогда Уткин сделал в адрес капитана сборной первые выпады – в частности, бывший комментатор назвал Артема бумажным солдатом. «Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России – иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артема, кроме как забить столько, сколько нужно? А он не забил ничего.

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

И почему так вышло – даже и неважно. Очень большие ограничения у Артема. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаешь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Война с болельщиками

1 декабря 2019-го «Зенит» принимал на своем поле «Спартак» – было понятно, что фанаты красно-белых продолжат атаковать Дзюбу и во время очного матча. Перед игрой началось странное: из Петербурга стали приходить сообщения о массовых задержаниях болельщиков.

Так, РИА «Новости» сообщало о двухстах задержанных фанатах «Спартака» – людей «принимали» не только в барах, но и при выходе из гостиниц. «Приехавших поддержать «Спартак» болельщиков задерживают прямо на выходе из гостиниц в центре города, отводят в отдел на «проверку документов». Трезвых. Задержания продолжаются и возле стадиона», – писал телеграм-канал «Выездные заметки».

Болельщики со всей РПЛ увидели в действиях правоохранительных органов реакцию на травлю Дзюбы – и массово вступились за ультрас «Спартака». Через неделю, во время следующего тура чемпионата России, фанаты большинства клубов покинули трибуны в знак протеста – Eurosport рассказывал эту историю в отдельном материале.

На этот раз Уткин прошелся по Дзюбе более жестко: «Ну, оскорбили тебя, ну обиделся ты, это повлекло за собой целую цепную реакцию. Ну и где ты все это время находишься? Как ты можешь уехать ужинать, если там кто-то что-то про тебя прокричал и людей заперли на две ночи. И после этого даже суд отказался рассматривать причины их задержания. Вы понимаете? Ну это же бред полный.

Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба – это бренд. Ему даже постоянно несут детей. Он даже поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он абсолютно на них не в обиде и зла не держит.

А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе? Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться с детьми. Ну запретите. Хотя бы морально».

Ответ от Артема и финальный панч от Василия

Дзюба не реагировал на выпады Уткина довольно долго, но на днях разразился тирадой во время прямого эфира вместе с Тиной Канделаки.

«Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его футбольный клуб смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей. Что ему еще сказать?» – заявил Артем.

В ответ Уткин зачитал стихотворение Дмитрия Быкова (позже пояснив, что оно предназначалось исключительно Канделаки), а самого Дзюбу лаконично послал на *** [фиг]. Подробнее об этой ситуации Василий поговорил с подписчиками во время стрима. В частности, экс-комментатор заявил следующее:

«Дзюба сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как тут можно ответить по существу? И что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Я давно этим не занимаюсь, потерял к этому интерес, но комментарий в пабе – это скорее стендап. А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево или Липецке комментируют в кафешках? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека.

Василий УткинOther Agency

Но самое удивительное – искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остается героем. Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того, что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того, что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД.

И так ведет себя капитан национальной сборной! А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведетесь. Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы – оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике.

Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я прочитал Дзюбе стихи, то это было бы оскорблением: выходит, я бы подумал, что он их поймет. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым».

В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

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