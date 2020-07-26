В ближайшие дни Семак обещает официальную информацию от Медведева.

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович покинет команду, но официальной информации пока не было.

С 36-летним сербом уже попрощался одноклубник и партнер по центру обороны Ярослав Ракицкий. «Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» – написал украинец.

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Приехавшие в Екатеринбург на финал Кубка России фанаты «Зенита» также простились с футболистом. После матча они скандировали: «Браво, Бранислав!»

Главный тренер Сергей Семак в комментарии Sports.ru заявил, что официальную информацию в ближайшие дни объявит гендиректор Александр Медведев.

Иванович завоевал с «Зенитом» два чемпионских титула и Кубок России.

Также он выступал за «Локомотив» и «Челси».

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