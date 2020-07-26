После семи лет и семи трофеев Игорь ушел из «Зенита».

Защитник «Зенита» Игорь Смольников вернулся в «Краснодар». Его агент Александр Маньяков заявил, что 31-летний игрок подписал с «быками» двухлетнее соглашение.

«Когда у Игоря до конца контракта с «Зенитом» оставался год, возникли предложения от других команд. Но мы специально нигде не называли конкретные клубы. Это, во-первых, неэтично. Во-вторых, у Игоря было желание остаться в «Зените». «Краснодар» был более конкретен в предложении и переговорах. Мы ни в коем случае не хотим упрекнуть «Зенит» в том, что не предпринимались попытки сохранить Игоря. Это не так.

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Игорь постоянно контактировал с Александром Ивановичем Медведевым. Но многое решил срок контракта. Предложение «Краснодара» оказалось более привлекательным. Со своей стороны могу заявить, что Смольникову это решение далось очень непросто. Очень! Об этом знают все его близкие, люди в «Зените».

Краснодар» предложил 2+1. А «Зенит» – 1+1. Подчеркну. Дело здесь не в финансовых условиях. Если бы питерский клуб дал ему два года, то Игорь бы остался. Руководители «Зенита» по-своему смотрели на сложившуюся ситуацию, у нас был свой взгляд. Это нормально. Никаких обид у нас точно нет. Такова жизнь. Смольников отыграл в «Зените» прекрасные семь лет. Игорь выбрал футбол, намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Смольников перешел из «Краснодара» в «Зенит» летом 2013 года.

В составе петербургского клуба Игорь выиграл семь трофеев.

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