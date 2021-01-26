22 января вышло интервью экс-спортивного директора «Крыльев Советов» Авалу Шахманова. В нем функционер рассказал о договорных матчах самарского клуба и уточнил про случай в 2006-м, когда «Крылья» приехали на выезд во Владивосток.

«Дал понять [игрокам], что все знаю про матч: «Гаджи Муслимович [Гаджиев], это что? Большой скандал будет, если сдадите!» Я собрал ребят во главе с Дохояном: «Смотрите! Если вы это сделаете – будут серьезные проблемы!» Но они все равно сдали. Я кипиш устроил приличный.

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Гаджиева по башке двинул. Я уже не выдержал! Как можно такими вещами заниматься? Еще и других заставлять?» – сказал Шахманов.

Игроки «Крыльев», которых упомянул Авалу, в шоке. У них абсолютно обратная история. Карен Дохоян, Виталий Булыга и Денис Ковба рассказали «СЭ», как все было.

«Прилетели во Владивосток в четыре или пять утра в день игры. В 11 или 12 просыпаемся, и Авалу меня [Дохояна] зовет. «Карен, клуб решил, что в этом матче все будет так и так». Что конкретно он сказал о его итоге, говорить не буду, но всем понятно, что я хочу сказать. Спрашиваю: «А почему вы мне это говорите?» – «Потому что ты – капитан команды. Собери ребят. Скажи, что клуб так решил». И называет имена тех, кто в клубе давно – Ковбу, Булыгу. Я ему: «Вы за кого меня принимаете? Если клуб что-то решил, вы как руководитель зайдите в раздевалку и прямо скажите – ребята, мол, так и так. Чтобы всем было понятно, и никто не думал, что кто-то что-то делает у других за спиной».

Шамханов ответил: «А легионеры же не поймут». Я: «Это уже ваши проблемы. Приняли решение – значит, найдите способ до всех его довести, а не делать это через нас!» Далее я его спрашиваю, в курсе ли Гаджи Муслимович. «Да, я ему сказал». Тут же захожу в номер к Гаджиеву. Он подтверждает, что слышал от Авалу то же самое, и говорит: «Мы столько сюда летели, чтобы играть, а мне говорят вот это. Ребята, вы решайте – и я в любом случае с вами». Понятно, что мы решили. Конечно, играть!

И это Шамханову не понравилось. В интервью он говорит: «Дохоян с Ковбой нырнули в массажный кабинет». Так мы, как он выражается, «нырнули» туда вместе с самим Авалу! Это было перед выходом на разминку. Еще там были Булыга и поляк, защитник [Кшиштоф Лагиевка].

Там говорю Шамханову: «Если вы зайдете в раздевалку и как руководитель скажете всем все в открытую – могу это понять. Но все равно ни я, ни ребята это не принимаем». Тут он повысил голос: «Вы не можете это сделать, потому что у вас есть контракт, и я приказываю». Он нам приказывает! Мы сказали – нет. А заходить в раздевалку и говорить это всем он, видимо, струсил.

Видимо, за время разминки он кому-то позвонил. Стоит прямо в коридоре: «Ну, что вы решили?» – «Нет, мы будем играть». Этот разговор видели все – и наши ребята, и даже игроки «Луча», у которого раздевалка рядом, и они тоже возвращались с разминки. Он уже просто кричит: «Я приказываю, вы должны это сделать!» Помню свою фразу, я даже на «ты» перешел: «Ты мне не приказчик!»

Он в интервью говорит, что «кипиш устроил». Только время путает – не после игры, а до. И причину. Видимо, за 14 лет Авалу забыл, что «серьезные проблемы» он нам обещал, если мы его ослушаемся. А кипиш заключался в том, что он схватил меня за майку. Я его – в ответ. Слава богу, до драки не дошло, ребята с Гаджи Муслимовичем нас сразу разняли.

Гаджи Гаджиев Фото: Imago

Могу заверить, что мы бились до последнего. Да, результат оказался не в пользу «Крыльев», но тут сказалось психологическое состояние ребят после всей этой ситуации. Я к тому времени был уже опытным игроком, прочитал ситуацию наперед и сказал ему: «И не дай бог, чтобы ты когда-то перевернул эту ситуацию!» Потому что было понятно: если он требовал от нас того, что требовал, и мы в итоге проиграли, завтра он все вывернет наизнанку и свалит на ребят», – рассказали игроки в интервью «СЭ».

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Фото Авалу Шахманова: «СЭ»

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Луча».

Ранее Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» рассказал, что Шахманов угрожал Дохояну, что «вывезет его в лес».

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