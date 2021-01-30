В рамках предсезонных сборов в ОАЭ «Спартак» проведет три матча. Все игры будут эксклюзивно транслироваться в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании Winline. Трансляции будут доступны всем зарегистрированным у букмекера пользователям абсолютно бесплатно.

Вот расписание «Спартака» на сборах в ОАЭ (указано московское время):

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30 января, 15:00: «Спартак» – «Пахтакор» (Узбекистан)

6 февраля, 15:00: «Спартак» – «Шахтер» Солигорск (Беларусь)

7 февраля, 15:00: «Спартак» – «Рига» (Латвия)

Winline также предоставит возможность посмотреть прямые трансляции всех трех матчей «Спартака» зрителям ютьюб-канала «Коммент. Шоу». Ведущие проекта Денис Казанский, Роман Гутцайт, Нобель Арустамян и Константин Генич выступят в роли комментаторов матчей, а также в студии до стартового свистка, в перерыве и по окончании матча обсудят игру красно-белых и подготовку команды к рестарту сезона.

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