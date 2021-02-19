Опубликовано 19/02/2021 в 18:35 | Обновлено 19/02/2021 в 18:37

«Тамбов» не снимется с чемпионата и Кубка России, несмотря на финансовые проблемы. Клуб добыл средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей.

«Волки» получили от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

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«Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», – сообщается на официальном сайте РФС.

Ближайший матч «Тамбова» пройдет 21 февраля – в гостях сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Согласно официальному сайту РПЛ, сейчас в заявке клуба значится 12 футболистов, среди которых три вратаря.

В РПЛ «волки» занимают последнее место и уступают зоне стыковых матчей одно очко.

Последний раз «Тамбов» побеждал в РПЛ 18 октября (в игре с «Ротором»).

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