Вам нужно ответить всего на один, но важный вопрос.

КОГО ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ В ЛЧ? Локомотив Спартак Рубин ЦСКА Динамо

Первое место в РПЛ гарантирует место в групповом этапе ЛЧ, второе – путевку в квалификацию.

Сейчас первая шестерка РПЛ выглядит так: «Зенит» (55), «Локомотив» (49), «Спартак» (47), «Рубин» (46), ЦСКА (46), «Динамо» (46).

Чемпионат России «Тамбов» доиграет РПЛ и Кубок России. В заявке клуба 9 полевых 19/02/2021 В 18:36

Чемпионат России Winline эксклюзивно покажет все матчи «Спартака» на сборах 30/01/2021 В 08:58