Вам нужно ответить всего на один, но важный вопрос.
КОГО ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ В ЛЧ?
- Первое место в РПЛ гарантирует место в групповом этапе ЛЧ, второе – путевку в квалификацию.
- Сейчас первая шестерка РПЛ выглядит так: «Зенит» (55), «Локомотив» (49), «Спартак» (47), «Рубин» (46), ЦСКА (46), «Динамо» (46).
Чемпионат России
«Тамбов» доиграет РПЛ и Кубок России. В заявке клуба 9 полевых
Чемпионат России
Winline эксклюзивно покажет все матчи «Спартака» на сборах
Чемпионат России
Экс-директор «Крыльев» обвинил игроков в договорняке, они – его. Кому верите?