Локомотив
    -
    19:00
    28.09.19
    Локомотив
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 11
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      Локомотив - Зенит
      Чемпионат России - 28 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Зенит на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Валерия Кукалева
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      Заранее всем привет! Завтра будем смотреть здесь, как команда Семака приехала к команде Семина.

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