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Рубин - Уфа

Чемпионат России - 29 сентября 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Уфа на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Докампо или Вадим Евсеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Уфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рубин и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

