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Крылья Советов - Тамбов

Чемпионат России - 28 сентября 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Крылья Советов – Тамбов на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Миодраг Божович или Александр Григорян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Крылья Советов и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

