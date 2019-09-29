Урал
    -
    11:30
    29.09.19
    Екатеринбург Арена
    ЦСКА
      Чемпионат России • Тур 11
      КалендарьТаблица
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      Урал - ЦСКА
      Чемпионат России - 29 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – ЦСКА на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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