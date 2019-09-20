Уфа
    -
    17:30
    20.09.19
    Нефтяник
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 10
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      Уфа - Спартак
      Чемпионат России - 20 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Спартак на Eurosport.ru! 20 сентября 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вадим Евсеев или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уфа и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Этот матч уже можно смотреть как минимум по двум причинам: игра истеричного «Спартака» и ожидание новой обработки мяча от Евсеева.

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