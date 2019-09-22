ЦСКА
    -
    19:00
    22.09.19
    ВЭБ Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      ЦСКА - Краснодар
      Чемпионат России - 22 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Краснодар на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
       

      В Лиге Европы ЦСКА и «Краснодар» пропустили 10 мячей на двоих. Надеемся, очная встреча этих команд будет обильна на голы в той же степени.

      Комментарии 0