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Спартак - Урал
Чемпионат России - 14 сентября 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Урал на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Спартак и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! После поражения от «Зенита» «Спартак» поборется за три очка с «Уралом». Матч обещает быть не легким, ведь за последние пять личных встреч москвичи выиграли у «шмелей» всего единожды. С вами матч смотрит Данил Левицкий, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!