Ростов
    -
    20:30
    16.09.19
    Ростов Арена
    Ахмат
      Чемпионат России • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ростов - Ахмат Грозный
      Чемпионат России - 16 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Ахмат на Eurosport.ru! 16 сентября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ростов и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0