Спартак
    -
    19:00
    01.09.19
    Стадион Спартак
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 8
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      Спартак - Зенит
      Чемпионат России - 1 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Зенит на Eurosport.ru! 1 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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