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Зенит - Ростов
Чемпионат России - 19 октября 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Ростов на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В прошлом туре ростовчане феерично пришили лидировавший на тот момент ЦСКА (3:1) и теперь сшибутся с другим топом. По зубам ли протеже Карпина очередной натужный выезд? Узнаем из текстовой онлайн-трансляции eurosport.ru!