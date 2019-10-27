ЦСКА
    -
    16:30
    27.10.19
    ВЭБ Арена
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 14
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      ЦСКА - Динамо
      Чемпионат России - 27 октября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Динамо на Eurosport.ru! 27 октября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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