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Рубин - Урал

Чемпионат России - 25 октября 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Урал на Eurosport.ru! 25 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Докампо или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рубин и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

