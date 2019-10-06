Локомотив
    -
    14:00
    06.10.19
    Локомотив
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 12
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      Локомотив - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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