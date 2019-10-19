Спартак
    -
    16:30
    19.10.19
    Стадион Спартак
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Рубин
      Чемпионат России - 19 октября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Рубин на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Эдуардо Докампо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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