Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Краснодар - Спартак
Чемпионат России - 6 октября 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Спартак на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Спартак» все-таки избавился от Кононова, а болельщики красно-белых снова получили надежду. Ее первая проверка – «Краснодар» на выезде.