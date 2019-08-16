Оренбург
    -
    18:00
    16.08.19
    Газовик
    Сочи
      Чемпионат России • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Оренбург - Сочи
      Чемпионат России - 16 августа 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Оренбург – Сочи на Eurosport.ru! 16 августа 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Федотов или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оренбург и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Оренбург и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0