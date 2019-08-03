Зенит
    -
    21:30
    03.08.19
    Газпром Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Краснодар
      Чемпионат России - 3 августа 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Краснодар на Eurosport.ru! 3 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      «Зенит» объявил о переходе Малкома и теперь желает отметить это событие домашней победой над «Краснодаром». Вспоминая последние очные встречи «быков» с питерцами, можно быть не сомневаться: нас ждет гарантированное шоу.

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