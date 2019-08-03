Онлайн

Урал - Ростов

Чемпионат России - 3 августа 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Ростов на Eurosport.ru! 3 августа 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Урал и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

