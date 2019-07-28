ЦСКА
    -
    19:00
    28.07.19
    ВЭБ Арена
    Локомотив
      Чемпионат России • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      ЦСКА - Локомотив
      Чемпионат России - 28 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Локомотив на Eurosport.ru! 28 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Локо» готовится сделать с ЦСКА то же самое, что Смолов сделал с Бузовой в Comment Out.

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