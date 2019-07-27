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- 2-ой тайм
- Камболов86'
- ЦаллаговКазаев86'
- ПолозЛагатор81'
- Сулейманов80'
- Набиуллин77'
- АриБерг72'
- ИгнатьевУльссон67'
- ПесеговПомерко62'
- НамлиСулейманов62'
- Цаллагов53'
- 1-ый тайм
- Игнатьев42'
- Ари32'
- Набиуллин25'
- Игнатьев15'
Перед матчем
Онлайн
Краснодар - Сочи
Чемпионат России - 27 июля 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Сочи на Eurosport.ru! 27 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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