Краснодар
Завершено
0
3
-
0
1
19:00
27.07.19
Краснодар
Сочи
    Чемпионат России • Тур 3
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Краснодар
    • Сочи
    • Камболов
      86'
    • ЦаллаговКазаев
      86'
    • ПолозЛагатор
      81'
    • Сулейманов
      80'
    • Набиуллин
      77'
    • АриБерг
      72'
    • ИгнатьевУльссон
      67'
    • ПесеговПомерко
      62'
    • НамлиСулейманов
      62'
    • Цаллагов
      53'
    • 1-ый тайм
    • Краснодар
    • Сочи
    • Игнатьев
      42'
    • Ари
      32'
    • Набиуллин
      25'
    • Игнатьев
      15'
    Перед матчем

    Онлайн
    Краснодар - Сочи
    Чемпионат России - 27 июля 2019

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Сочи на Eurosport.ru! 27 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Краснодар и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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