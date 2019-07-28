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Арсенал Тула - Ростов

Чемпионат России - 28 июля 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Ростов на Eurosport.ru! 28 июля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Игорь Черевченко или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арсенал Тула и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

