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ЦСКА - Оренбург

Чемпионат России - 20 июля 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Оренбург на Eurosport.ru! 20 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Владимир Федотов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ЦСКА и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

