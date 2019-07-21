Сочи
    -
    21:30
    21.07.19
    Фишт
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 2
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      Сочи - Зенит
      Чемпионат России - 21 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Сочи – Зенит на Eurosport.ru! 21 июля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Точилин или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сочи и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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