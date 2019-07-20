Ростов
    -
    21:30
    20.07.19
    Ростов Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ростов - Спартак
      Чемпионат России - 20 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Спартак на Eurosport.ru! 20 июля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ростов и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Джамал Аль-Ханаки
      Главное 
       
       Удалить
       

      Сможет ли Валерий Георгиевич достойно проводить Гацкана aka Капитанище, а заодно еще раз обыграть бывшую? Вскоре узнаем

      Комментарии 0