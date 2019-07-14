Ахмат
    -
    21:30
    14.07.19
    Ахмат-Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 1
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ахмат Грозный - Краснодар
      Чемпионат России - 14 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Краснодар на Eurosport.ru! 14 июля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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