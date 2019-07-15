Локомотив
    -
    20:00
    15.07.19
    Локомотив
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 1
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      Локомотив - Рубин
      Чемпионат России - 15 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Рубин на Eurosport.ru! 15 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Семин или Роман Шаронов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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