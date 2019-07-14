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Зенит - Тамбов
Чемпионат России - 14 июля 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Тамбов на Eurosport.ru! 14 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Александр Григорян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» проиграл Суперкубок, «Тамбов» проиграл где-то нормальный логотип и сделал убожество в пэйнте. Первый тур покажет, кто победит хотя бы на футбольном поле.