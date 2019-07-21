Урал
    -
    14:00
    21.07.19
    Екатеринбург Арена
    Ахмат
      Чемпионат России • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Урал - Ахмат Грозный
      Чемпионат России - 21 июля 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Ахмат на Eurosport.ru! 21 июля 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! С вами Александр Пахомов. В Екатеринбурге вот-вот начнется матч "Урала" и "Ахмата"

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